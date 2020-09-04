"Безкарність неприпустима": в ЄС зробили заяву щодо отруєння Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Європейський Союз засуджує замах на Олексія Навального, якого отруїли хімічною речовиною у Росії, та наголошує на можливих обмежувальних заходах. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.
"Європейський Союз найбільш рішуче засуджує замах на Олексія Навального, який був отруєний військовою хімічною нервово-паралітичною речовиною групи "Новичок", схожою на ту, що застосовувалася при замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березеня 2018 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що застосування хімічної зброї є абсолютно неприпустимим за будь-яких обставин, що становить серйозне порушення міжнародного права та міжнародних стандартів прав людини.
"Європейський Союз закликає до спільної міжнародної реакції і залишає за собою право вживати відповідних заходів, у тому числі шляхом обмежувальних заходів. Цей новий замах на громадянина Росії відбувся на території РФ. Російський уряд повинен зробити все можливе для повного розслідування цього злочину в повній прозорості та притягнення винних до відповідальності. Безкарність не повинна бути і вона неприпустима", - йдеться у заяві.
Також ЄС закликає Росію повністю співпрацювати з Організацією з заборони хімічної зброї для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування.
Нагадаємо, 2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи "Новачок".
Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ заявили, що Навального могли отруїти речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена.