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"Безкарність неприпустима": в ЄС зробили заяву щодо отруєння Навального

Київ • УНН

 • 8782 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Європейський Союз засуджує замах на Олексія Навального, якого отруїли хімічною речовиною у Росії, та наголошує на можливих обмежувальних заходах. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт Ради ЄС.

"Безкарність неприпустима": в ЄС зробили заяву щодо отруєння Навального

"Європейський Союз найбільш рішуче засуджує замах на Олексія Навального, який був отруєний військовою хімічною нервово-паралітичною речовиною групи "Новичок", схожою на ту, що застосовувалася при замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березеня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що застосування хімічної зброї є абсолютно неприпустимим за будь-яких обставин, що становить серйозне порушення міжнародного права та міжнародних стандартів прав людини.

"Європейський Союз закликає до спільної міжнародної реакції і залишає за собою право вживати відповідних заходів, у тому числі шляхом обмежувальних заходів. Цей новий замах на громадянина Росії відбувся на території РФ. Російський уряд повинен зробити все можливе для повного розслідування цього злочину в повній прозорості та притягнення винних до відповідальності. Безкарність не повинна бути і вона неприпустима", - йдеться у заяві.

Також ЄС закликає Росію повністю співпрацювати з Організацією з заборони хімічної зброї для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування.

Нагадаємо, 2 вересня офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що в організмі Навального знайшли сліди хімічної отруйної речовини з групи "Новачок".

Як повідомляв УНН, раніше ЗМІ заявили, що Навального могли отруїти речовиною, якою спецслужби РФ намагалися вбити болгарського бізнесмена.

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