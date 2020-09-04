"Безнаказанность недопустима": в ЕС сделали заявление касательно отравления Навального

"Европейский Союз наиболее решительно осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", похожим на то, что применялась при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение химического оружия абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, что составляет серьезное нарушение международного права и международных стандартов прав человека.

"Европейский Союз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе путем ограничительных мер. Это новое покушение на гражданина России состоялось на территории РФ. Российское правительство должно сделать все возможное для полного расследования этого преступления в полной прозрачности и с привлечением виновных к ответственности. Безнаказанность не должна быть и она недопустима", - говорится в заявлении.

Также ЕС призывает Россию полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Напомним, 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического ядовитого вещества из группы "Новичок".

Как сообщал УНН, ранее СМИ заявили, что Навального могли отравить веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена.