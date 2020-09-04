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"Безнаказанность недопустима": в ЕС сделали заявление касательно отравления Навального

Киев • УНН

 • 8782 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Европейский Союз осуждает покушение на Алексея Навального, которого отравили химическим веществом в России, и отмечает на возможных ограничительных мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Совета ЕС.

"Безнаказанность недопустима": в ЕС сделали заявление касательно отравления Навального

"Европейский Союз наиболее решительно осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", похожим на то, что применялась при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что применение химического оружия абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, что составляет серьезное нарушение международного права и международных стандартов прав человека.

"Европейский Союз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе путем ограничительных мер. Это новое покушение на гражданина России состоялось на территории РФ. Российское правительство должно сделать все возможное для полного расследования этого преступления в полной прозрачности и с привлечением виновных к ответственности. Безнаказанность не должна быть и она недопустима", - говорится в заявлении.

Также ЕС призывает Россию полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Напомним, 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического ядовитого вещества из группы "Новичок".

Как сообщал УНН, ранее СМИ заявили, что Навального могли отравить веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена.

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