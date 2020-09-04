"Безнаказанность недопустима": в ЕС сделали заявление касательно отравления Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Европейский Союз осуждает покушение на Алексея Навального, которого отравили химическим веществом в России, и отмечает на возможных ограничительных мероприятиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Совета ЕС.
"Европейский Союз наиболее решительно осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", похожим на то, что применялась при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что применение химического оружия абсолютно недопустимо при любых обстоятельствах, что составляет серьезное нарушение международного права и международных стандартов прав человека.
"Европейский Союз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе путем ограничительных мер. Это новое покушение на гражданина России состоялось на территории РФ. Российское правительство должно сделать все возможное для полного расследования этого преступления в полной прозрачности и с привлечением виновных к ответственности. Безнаказанность не должна быть и она недопустима", - говорится в заявлении.
Также ЕС призывает Россию полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования.
Напомним, 2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что в организме Навального нашли следы химического ядовитого вещества из группы "Новичок".
Как сообщал УНН, ранее СМИ заявили, что Навального могли отравить веществом, которым спецслужбы РФ пытались убить болгарского бизнесмена.