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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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"Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку" - Подоляк про "обстріл" донецького драмтеатру

"Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку" - Подоляк про "обстріл" донецького драмтеатру

Київ • УНН

 • 186930 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк 4 серпня відкинув причетність українських військ до того, що росЗМІ назвали "обстрілом" драмтеатру у Донецьку, пише УНН.

Цитата

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни — чи 1-й, 2-й корпуси народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку. Нам необхідно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами (...) та оперативно-тактичні штаби (...). Ми воюємо креативно та ефективно, ось ці всі демонстративні удари – вони нам не потрібні, вони не вирішують жодних завдань", - заявив Подоляк в ефірі Breakfast Show.

Деталі

Висловився з цього приводу і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, зазначивши: "Для того, щоб максимально відвертати увагу від вбивства наших полонених в Оленівці, росіяни готові вбивати своїх: і живих, і мертвих. В тимчасово окупованому Донецьку московити обстріляли процесію знищеної напередодні терористки "корси". Звинуватили кого? Звичайно, ЗСУ. Нагадаю: наші не воюють з мертвими, цивільними, а російських окупантів знищують влучно".

Доповнення

У драмтеатрі, за повідомленнями, відбувається прощання із "загиблою Ольгою Качурою".

Державні російські ЗМІ з посиланням на дані "днр" повідомили про обстріл місця події, як і про 5 загиблих та 6 поранених у Донецьку.

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