"Безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку" - Подоляк про "обстріл" донецького драмтеатру

Цитата

"По Донецьку б'ють лише самі росіяни — чи 1-й, 2-й корпуси народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку. Нам необхідно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами (...) та оперативно-тактичні штаби (...). Ми воюємо креативно та ефективно, ось ці всі демонстративні удари – вони нам не потрібні, вони не вирішують жодних завдань", - заявив Подоляк в ефірі Breakfast Show.

Деталі

Висловився з цього приводу і речник Одеської ОВА Сергій Братчук, зазначивши: "Для того, щоб максимально відвертати увагу від вбивства наших полонених в Оленівці, росіяни готові вбивати своїх: і живих, і мертвих. В тимчасово окупованому Донецьку московити обстріляли процесію знищеної напередодні терористки "корси". Звинуватили кого? Звичайно, ЗСУ. Нагадаю: наші не воюють з мертвими, цивільними, а російських окупантів знищують влучно".

Доповнення

У драмтеатрі, за повідомленнями, відбувається прощання із "загиблою Ольгою Качурою".

Державні російські ЗМІ з посиланням на дані "днр" повідомили про обстріл місця події, як і про 5 загиблих та 6 поранених у Донецьку.