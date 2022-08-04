"Нелепо нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке" - Подоляк об "обстреле" донецкого драмтеатра

Цитата

"По Донецку бьют только сами россияне - ну или 1-й, 2-й корпуса народной милиции непризнанных криминальных республик. Поэтому бессмысленно нам наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами (...) и оперативно-тактические штабы (...). Мы воюем креативно и эффективно, вот эти все демонстративные удары - они нам не нужны, они не решают никаких задач", - заявил Подоляк в эфире Breakfast Show.

Детали

Высказался по этому поводу и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, отметив: "Для того, чтобы максимально отвлекать внимание от убийства наших пленных в Еленовке, россияне готовы убивать своих: и живых, и мертвых. Во временно оккупированном Донецке московиты обстреляли процессию уничтоженной накануне террористки "корсы". Обвинили кого? Конечно, ВСУ. Напомню: наши не воюют с мертвыми, гражданскими, а российских оккупантов уничтожают метко".

Дополнение

В драмтеатре, по сообщениям, происходит прощание с "погибшей Ольгой Качурой".

Государственные российские СМИ со ссылкой на данные "днр" сообщили об обстреле места происшествия, как и о 5 погибших и 6 раненых в Донецке.