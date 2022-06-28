Без Guinness, Baileys та Johnnie Walker: один з найбільших у світі виробників алкоголю йде з рф

Цитата

“Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат при повному дотриманні російського законодавства”, — повідомив представник компанії.

Деталі

За попередніими даними з сайту Diageo, компанія постачала продукцію до 70 тис. магазинів та 19 тис. ресторанів та барів.

Як зазначається, Diageo є виробником таких брендів, як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan та ін.

Доповнення

Відомий бренд спортивного одягу Nike призупинив свою діяльність у рф ще три місяці тому, однак сьогодні прийняв рішення повністю залишити ринок країни на тлі жорстокої війни, що триває в Україні. За даними відомства, 3 березня компанія заявила, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, які належать Nike в росії, у відповідь на дії москви в Україні, додавши, що тими, які все ще відкриті, керують незалежні партнери.

Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику. Як зазначається, IKEA продасть всі 4 свої фабрики у росії.