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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Без Guinness, Baileys та Johnnie Walker: один з найбільших у світі виробників алкоголю йде з рф

Без Guinness, Baileys та Johnnie Walker: один з найбільших у світі виробників алкоголю йде з рф

Київ • УНН

 • 107806 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Популярна британська компанія Diageo, яка виготовляє алкогольні напої, покидає російський ринок. У березні виробник тимчасово припинив відвантаження готової продукції клієнтам у рф на тлі повномасштабного вторгнення на територію України. Про це повідомляє росЗМІ, інформує УНН.

Цитата

“Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат при повному дотриманні російського законодавства”, — повідомив представник компанії.

Деталі

За попередніими даними з сайту Diageo, компанія постачала продукцію до 70 тис. магазинів та 19 тис. ресторанів та барів.

Як зазначається, Diageo є виробником таких брендів, як Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan та ін.

Доповнення

Відомий бренд спортивного одягу Nike призупинив свою діяльність у рф ще три місяці тому, однак сьогодні прийняв рішення повністю залишити ринок країни на тлі жорстокої війни, що триває в Україні. За даними відомства, 3 березня компанія заявила, що тимчасово призупинить роботу всіх своїх магазинів, які належать Nike в росії, у відповідь на дії москви в Україні, додавши, що тими, які все ще відкриті, керують незалежні партнери.

Компанія IKEA, один з найбільших у світі рітейлер меблів і товарів для дому, йде з росії. Компанія має намір продати свої заводи новому власнику. Як зазначається, IKEA продасть всі 4 свої фабрики у росії.

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