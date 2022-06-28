Без Guinness, Baileys и Johnnie Walker: один из крупнейших в мире производителей алкоголя уходит из рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Популярная британская компания Diageo, производящая алкогольные напитки, покидает российский рынок. В марте производитель временно прекратил отгрузку готовой продукции клиентам в россии на фоне полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает росСМИ, информирует УНН.

Цитата

“После прекращения экспорта и продаж готовой продукции нашим клиентам в россии в марте мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства”, — сообщил представитель компании.

Детали

По предварительным данным с сайта Diageo, компания поставляла продукцию до 70 тыс. магазинов и 19 тыс. ресторанов и баров.

Отмечается, что Diageo является производителем таких брендов как Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan и другие

Дополнение

Известный бренд спортивной одежды Nike приостановил свою деятельность в россии еще три месяца назад, однако сегодня принял решение полностью покинуть рынок страны на фоне продолжающейся в Украине жестокой войны. По данным ведомства, 3 марта компания заявила, что временно приостановит работу всех своих магазинов, принадлежащих Nike в россии, в ответ на действия москвы в Украине, добавив, что все еще открытыми руководят независимые партнеры.

Компания IKEA, один из крупнейших в мире ритейлеров мебели и товаров для дома, уходит из россии. Компания намерена продать свои заводы новому владельцу. Как отмечается, IKEA продаст все 4 своих фабрик в россии.

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