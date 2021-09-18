Без дівчат: таліби наказали повертатися в школи лише хлопчикам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Афганські дівчатка не зможуть повернутися до навчання в середній школі. Нові правителі Афганістану з руху "Талібан" наказали відвідувати уроки тільки хлопчикам та вчителям-чоловікам, пише BBC Україна, повідомляє УНН.
Деталі
Нове міністерство освіти Афганістану заявило, що учні та вчителі чоловічої статі мають повернутися до навчання в середній школі в суботу, 18 вересня. У заяві про відновлення занять не згадується про дівчат та жінок.
Це остання ознака того, що Афганістан повертається до суворого правління 1990-х років, відзначає видання.
У системі освіти Афганістану класи з першого по шостий вважаються початковими, у них навчаються діти з 7 до 13 років. Класи з 6-го по 12-й вважаються середніми, їх відвідують підлітки у віці від 13 до 18 років. Окрім того, хлопчики і дівчатка навчаються окремо, що полегшує Талібану закриття школи для дівчаток.
Заборона відвідувати середню школу дівчаткам також означатиме, що вони не зможуть продовжити освіту.
Раніше цього тижня таліби оголосили, що жінки зможуть відвідувати вищі навчальні заклади, але повинні носити хіджаб і вчитися окремо від студентів-чоловіків. Деякі побоюються, що роздільне навчання на практиці призведе до того, що жінки втратять доступ до освіти, оскільки університети не завжди можуть забезпечити необхідну кількість ресурсів, зокрема викладачів необхідної статі.
Окрім того, в п'ятницю в Афганістані закрили міністерство у справах жінок та замінили його на міністерство з пропаганди доброчинності й запобігання порокам.
Зараз таліби заявляють, що будуть дотримуватись прав афганських жінок "в межах шаріату".
Довідково
Після відсторонення талібів від влади у 2001 році був досягнутий величезний прогрес у підвищенні рівня грамотності, особливо серед жінок. Кількість дівчаток в початкових школах збільшилась з нуля до 2,5 мільйона, а рівень грамотності серед жінок майже подвоївся та зріс до 30%.