Без девушек: талибы приказали возвращаться в школу только мальчикам

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113876 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126728 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110749 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109434 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 138128 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121724 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161470 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143256 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179633 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172988 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 29914 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 42247 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 46783 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 77818 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 36820 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 126730 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 138131 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 304164 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270982 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255800 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113878 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121171 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161470 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118816 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118399 просмотра
Актуальное
Без девушек: талибы приказали возвращаться в школу только мальчикам

Без девушек: талибы приказали возвращаться в школу только мальчикам

Киев  •  УНН

 • 23547 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Афганские девочки не смогут вернуться к учебе в средней школе. Новые правители Афганистана из движения "Талибан" приказали посещать уроки только мальчикам и учителям-мужчинам, пишет BBC Украина, сообщает УНН.

Детали

Новое министерство образования Афганистана заявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В заявлении о восстановлении занятий не упоминается о девушках и женщинах.

Это последний признак того, что Афганистан возвращается к строгому правлению 1990-х годов, отмечает издание.

В системе образования Афганистана классы с первого по шестой считаются начальными, в них учатся дети с 7 до 13 лет. Классы с 6-го по 12-й считаются средними, их посещают подростки в возрасте от 13 до 18 лет. Кроме того, мальчики и девочки учатся отдельно, что облегчает Талибану закрытия школы для девочек.

Запрет посещать среднюю школу девочкам также означает, что они не смогут продолжить образование.

Ранее на этой неделе талибы объявили, что женщины смогут посещать высшие учебные заведения, но должны носить хиджаб и учиться отдельно от студентов-мужчин. Некоторые опасаются, что раздельное обучение на практике приведет к тому, что женщины потеряют доступ к образованию, поскольку университеты не всегда могут обеспечить необходимое количество ресурсов, в том числе преподавателей необходимого пола.

Кроме того, в пятницу в Афганистане закрыли министерство по делам женщин и заменили его на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.

Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права афганских женщин "в рамках шариата".

Справка

После отстранения талибов от власти в 2001 году был достигнут огромный прогресс в повышении уровня грамотности, особенно среди женщин. Количество девочек в начальных школах увеличилось с нуля до 2,5 миллиона, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился и вырос до 30%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы