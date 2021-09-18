Без девушек: талибы приказали возвращаться в школу только мальчикам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Афганские девочки не смогут вернуться к учебе в средней школе. Новые правители Афганистана из движения "Талибан" приказали посещать уроки только мальчикам и учителям-мужчинам, пишет BBC Украина, сообщает УНН.
Детали
Новое министерство образования Афганистана заявило, что ученики и учителя мужского пола должны вернуться к обучению в средней школе в субботу, 18 сентября. В заявлении о восстановлении занятий не упоминается о девушках и женщинах.
Это последний признак того, что Афганистан возвращается к строгому правлению 1990-х годов, отмечает издание.
В системе образования Афганистана классы с первого по шестой считаются начальными, в них учатся дети с 7 до 13 лет. Классы с 6-го по 12-й считаются средними, их посещают подростки в возрасте от 13 до 18 лет. Кроме того, мальчики и девочки учатся отдельно, что облегчает Талибану закрытия школы для девочек.
Запрет посещать среднюю школу девочкам также означает, что они не смогут продолжить образование.
Ранее на этой неделе талибы объявили, что женщины смогут посещать высшие учебные заведения, но должны носить хиджаб и учиться отдельно от студентов-мужчин. Некоторые опасаются, что раздельное обучение на практике приведет к тому, что женщины потеряют доступ к образованию, поскольку университеты не всегда могут обеспечить необходимое количество ресурсов, в том числе преподавателей необходимого пола.
Кроме того, в пятницу в Афганистане закрыли министерство по делам женщин и заменили его на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков.
Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права афганских женщин "в рамках шариата".
Справка
После отстранения талибов от власти в 2001 году был достигнут огромный прогресс в повышении уровня грамотности, особенно среди женщин. Количество девочек в начальных школах увеличилось с нуля до 2,5 миллиона, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился и вырос до 30%.