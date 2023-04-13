Берлінський філармонічний оркестр проспонсорує два українські симфонічні оркестри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Філармонічний оркестр із Берліна проспонсорує Київський симфонічний оркестр та Молодіжний симфонічний оркестр України, про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
У Берлінському філармонічному оркестрі вирішили надати грошову допомогу Київському симфонічному оркестру та Молодіжному симфонічному оркестру України.
Конкретна сума пожертвування не називається. Проте відомо, що виділені кошти підуть на придбання інструментів та організацію концертів.
Доповнення
Того року на запрошення Фонду берлінської філармонії музиканти з України вже виступали у Берліні. Після цього колективи вирішили налагодити постійну співпрацю.
"Ми хотіли б зробити внесок у те, щоб два українські оркестри могли продовжувати творчу роботу", — сказав художній керівник Фонду Берлінської філармонії Андреа Ціцшманн.
Директор Молодіжного симфонічного оркестру України Олександра Зайєва, своєю чергою, наголосила, що це не лише символічний знак підтримки України, а й перспектива для "тісного обміну".
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