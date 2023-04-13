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Берлинский филармонический оркестр проспонсирует два украинских симфонических оркестра

Киев • УНН

 • 977890 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Филармонический оркестр из Берлина проспонсирует Киевский симфонический оркестр и Молодежный симфонический оркестр Украины, об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

В Берлинском филармоническом оркестре решили оказать денежную помощь Киевскому симфоническому оркестру и Молодежному симфоническому оркестру Украины.

Конкретная сумма пожертвования не называется. Однако известно, что выделенные средства пойдут на приобретение инструментов и организацию концертов.

Дополнение

В том году по приглашению Фонда берлинской филармонии музыканты из Украины уже выступали в Берлине. После этого коллективы решили наладить постоянное сотрудничество.

"Мы хотели бы внести вклад в то, чтобы два украинских оркестра могли продолжать творческую работу", — сказал художественный руководитель Фонда Берлинской филармонии Андреа Цицшманн.

Директор Молодежного симфонического оркестра Украины Александра Заева, в свою очередь, отметила, что это не только символический знак поддержки Украины, но и перспектива для "тесного обмена".

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