Берлинский филармонический оркестр проспонсирует два украинских симфонических оркестра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Филармонический оркестр из Берлина проспонсирует Киевский симфонический оркестр и Молодежный симфонический оркестр Украины, об этом сообщает Bild, передает УНН.
Детали
В Берлинском филармоническом оркестре решили оказать денежную помощь Киевскому симфоническому оркестру и Молодежному симфоническому оркестру Украины.
Конкретная сумма пожертвования не называется. Однако известно, что выделенные средства пойдут на приобретение инструментов и организацию концертов.
Дополнение
В том году по приглашению Фонда берлинской филармонии музыканты из Украины уже выступали в Берлине. После этого коллективы решили наладить постоянное сотрудничество.
"Мы хотели бы внести вклад в то, чтобы два украинских оркестра могли продолжать творческую работу", — сказал художественный руководитель Фонда Берлинской филармонии Андреа Цицшманн.
Директор Молодежного симфонического оркестра Украины Александра Заева, в свою очередь, отметила, что это не только символический знак поддержки Украины, но и перспектива для "тесного обмена".
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