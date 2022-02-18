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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Берлін висловив жаль, що Росія пропустить Мюнхенську конференцію з безпеки

Берлін висловив жаль, що Росія пропустить Мюнхенську конференцію з безпеки

Київ • УНН

 • 13124 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила жаль з приводу того, що жоден російський представник не візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка розпочнеться у п'ятницю, 18 лютого, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Цитата:

"Ми готові до серйозного діалогу про безпеку для всіх", - сказала Бербок.

"Але нам також потрібні серйозні кроки щодо деескалації з боку Росії", - додала голова МЗС ФРН.

Доповнення

Мюнхенська конференція з безпеки є щорічним заходом для обговорення питань трансатлантичної безпеки.

До складу делегації США входять віце-президент Камала Гарріс та Держсекретар США Ентоні Блінкен, які візьмуть участь у заході у форматі питань та відповідей з Бербок у п'ятницю вдень.

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, має виступити у суботу.

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