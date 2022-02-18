Берлін висловив жаль, що Росія пропустить Мюнхенську конференцію з безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила жаль з приводу того, що жоден російський представник не візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка розпочнеться у п'ятницю, 18 лютого, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Цитата:
"Ми готові до серйозного діалогу про безпеку для всіх", - сказала Бербок.
"Але нам також потрібні серйозні кроки щодо деескалації з боку Росії", - додала голова МЗС ФРН.
Доповнення
Мюнхенська конференція з безпеки є щорічним заходом для обговорення питань трансатлантичної безпеки.
До складу делегації США входять віце-президент Камала Гарріс та Держсекретар США Ентоні Блінкен, які візьмуть участь у заході у форматі питань та відповідей з Бербок у п'ятницю вдень.
Президент України Володимир Зеленський, як повідомляється, має виступити у суботу.