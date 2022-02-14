Ішингер підтвердив участь Зеленського в Мюнхенській конференції з безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенської конференції безпеки (MSC), яка відбудеться наприкінці тижня. Це підтвердив під час брифінгу в Берліні у понеділок, 14 лютого, голова MSC Вольфганг Ішингер, пише УНН.
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"Так, Зеленський буде", - заявив Ішингер у відповідь на запит про підтвердження участі Президента Зеленського.
Деталі
Російський уряд вирішив не відправляти свого представника на цьогорічну Мюнхенську конференцію з безпеки, сказав при цьому Вольфганг Ішингер.
Однак, зазначив Ішингер, з огляду на ситуацію навколо України, він хотів би, щоб Росія направила офіційного представника на конференцію. Той факт, що Москва поки що відмінила участь, є "прикрим", сказав Ішингер, якого цитує AFP. Але сказав він, буде докладено зусиль, щоб це змінити. "Ми зробимо все, щоб доставити уповноваженого російського речника до Мюнхена", - зазначив Ішингер.
Ішингер рішуче відкинув звинувачення Москви в тому, що MSC переродився в "антиросійський або принаймні чисто трансатлантичний форум". "Я сподіваюся, що ми зможемо поговорити не тільки про Росію, але і з Росією на вихідних у Мюнхені", - сказав Ішингер.
Доповнення
Конференція збирає світову еліту зі сфер оборони та безпеки в Німеччині. Вона має розпочатися 18 лютого.