Берлин сожалеет, что Россия пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сожаление по поводу того, что ни один российский представитель не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу, 18 февраля, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
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"Мы готовы к серьезному диалогу о безопасности для всех", - сказала Бербок.
"Но нам также нужны серьезные шаги по деэскалации со стороны России", - добавила глава МИД ФРГ.
Дополнение
Мюнхенская конференция по безопасности является ежегодным мероприятием для обсуждения вопросов трансатлантической безопасности.
В состав делегации США входят вице-президент Камала Харрис и Госсекретарь Энтони Блинкен, которые примут участие в мероприятии в формате вопросов и ответов с Бербок в пятницу днем.
Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, должен выступить в субботу.