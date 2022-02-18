Берлин сожалеет, что Россия пропустит Мюнхенскую конференцию по безопасности

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"Мы готовы к серьезному диалогу о безопасности для всех", - сказала Бербок.

"Но нам также нужны серьезные шаги по деэскалации со стороны России", - добавила глава МИД ФРГ.

Дополнение

Мюнхенская конференция по безопасности является ежегодным мероприятием для обсуждения вопросов трансатлантической безопасности.

В состав делегации США входят вице-президент Камала Харрис и Госсекретарь Энтони Блинкен, которые примут участие в мероприятии в формате вопросов и ответов с Бербок в пятницу днем.

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщается, должен выступить в субботу.