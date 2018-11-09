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Беллью та Усик провели фінальну битву поглядів

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик і британець Тоні Беллью провели в Манчестері традиційну дуель поглядів, інформує УНН із посиланням на сайт Усика.

Дуель поглядів виявилася незвичною. Після довгого погляду один на одного, спортсмени розвернулися до камер та публіки, але продовжили дивитися один одному в очі. Потім домовилися відвести очі тільки рахунку на “один, два, три”, який виконав Усик.

Примітно, що перед дуеллю боксери позували перед фотокамерами. Британець, щоб створити враження брутального бійця, натягнув на підборіддя свою хустку. Усик не залишився в боргу і відповів опоненту, накинувши на голову капюшон і, сховавши під ним очі.

Зауважимо, що бій боксерів пройде у Манчестері увечері 10-го листопада.

Нагадаємо, що британський промоутер вважає Усика героєм для України.

Українські Національні Новини

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