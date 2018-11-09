Беллью и Усик провели финальную битву взглядов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и британец Тони Беллью провели в Манчестере традиционную дуэль взглядов, информирует УНН со ссылкой на сайт Усика.
Дуэль взглядов оказалась необычной. После долгого взгляда друг на друга, спортсмены развернулись к камерам и публики, но продолжили смотреть друг другу в глаза. Потом договорились отвести глаза только счета на “один, два, три”, который выполнил Усик.
Примечательно, что перед дуэлью боксеры позировали перед фотокамерами. Британец, чтобы создать впечатление грубого бойца, натянул на подбородок свой платок. Усик не остался в долгу и ответил оппоненту, накинув на голову капюшон и, спрятав под ним глаза.
Заметим, что бой боксеров пройдет в Манчестере вечером 10 ноября.
Напомним, что британский промоутер считает Усика героем для Украины.