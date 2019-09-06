Бекірова хочуть примусово доставити до "суду" – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. "Центральний районний суд міста Сімферополь" зобов'язав доставити важкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова приводом на судове засідання, призначене на 13 вересня. Про це повідомив адвокат Олексій Ладин, передає УНН із посиланням на "Кримську солдіраність".
"Сьогодні, 6 вересня 2019 року, в центральному районному суді міста Сімферополя, було відкладено судове засідання у кримінальній справі Едема Бекірова, у зв'язку з його неявкою. Суддя Деменок виніс постанову про примусовий привід підсудного. Наступне судове засідання очікується 13 вересня 2019 року", - повідомив захисник.
Як повідомляв УНН, 27 серпня кримський "суд" звільнив Бекірова з СІЗО.
Додамо, що у Бекірова 1 група інвалідності і страждає від декількох важких хронічних хвороб. У нього також цукровий діабет, ампутована одна нога.
За даними організації HRW, він потребує термінової медичної допомоги.
Нагадаємо, Бекіров брав участь у масових акціях проти окупації Криму Росією.
Російська влада заарештували його вранці 12 грудня 2018 року на в'їзді в окупований Крим, куди він їхав відвідати свою матір. Його звинувачують у тому, що він нібито передав таксисту рюкзак з 14 кілограмами вибухівки. Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.