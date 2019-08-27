Крымский "суд" освободил из СИЗО украинца Бекирова

"Эдем Бекиров освобожден судом из СИЗО. Сегодня, 27 августа 2019 года, Центральный районный суд города Симферополя постановил изменить меру пресечения Эдема Бекирова с содержания под стражей на обязательство явки в суд", - говорится в сообщении.

Отметим, в ЕСПЧ запланировано рассмотрение дела Бекирова на 6 сентября.

Напомним, по данным организации HRW, Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи.

Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. 8 августа "суд" в Крыму продлил арест Эдема Бекирова.