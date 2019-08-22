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Денісова: у ЄСПЛ заплановано розгляд справи Бекірова на 6 вересня

Денісова: у ЄСПЛ заплановано розгляд справи Бекірова на 6 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Європейському суді з прав людини на 6 вересня 2019 року заплановано розгляд справи утримуваного за гратами в окупованому Криму тяжкохворого українця Едема Бекірова. Про це повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Сьогодні адвокат пана Бекірова повідомив, що після медичного обстеження в лікарні ім. Семашка, його підзахисного було повернуто в Сімферопольський СІЗО. Втім, адвокат підтвердив, що госпіталізація кримського татарина 27 серпня в Республіканську лікарню на тижневе стаціонарне обстеження все ж відбудеться", - вказала вона.

З її слів, у таких діях з боку керівництва РФ вбачається виконання другого рішення ЄСПЛ.

"Крім того, адвокат пана Бекірова пов'язав вказаний процес з остаточним розглядом Європейським судом справи його підзахисного щодо порушення його прав РФ, що заплановано на 6 вересня 2019 року", - додала Денісова.

Зі слів Омбсдумена, вона сподівається, що "під час госпіталізації він отримає кваліфіковану медичну допомогу в повному обсязі, а також на обґрунтоване та справедливе рішення суду стосовно громадянина України - Едема Бекірова".

Нагадаємо, за даними організації HRW, Бекіров потребує термінової медичної допомоги.

Додамо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. 8 серпня "суд" у Криму продовжив арешт Едему Бекірову.

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