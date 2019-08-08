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У Криму "суд" продовжив арешт Едему Бекірову

У Криму "суд" продовжив арешт Едему Бекірову

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірову, незважаючи на стан здоров'я, продовжили термін арешту, передає УНН із посиланням на "Крымский процесс".

У "Верховному суді" окупованого Криму відбулося засідання у кримінальній справі стосовно кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який звинувачується в зберіганні і передачі зброї, а також вибухових речовин. На судовому засіданні розглядалося питання про продовження запобіжного заходу.

На судовому засіданні адвокати Олексій Ладін і Іслям Веліляєв клопотали про зміну запобіжного заходу Едему Бекірову на домашній арешт. Адвокати, зокрема вказували на те, що хвороба Бекірова входить до переліку захворювань, які перешкоджають перебуванню в СІЗО, і представили медичний висновок, який було долучено до матеріалів кримінальної справи.

Також, адвокат Олексій Ладін представив суду резолюцію Європарламенту, в якій Європарламент закликає РФ без подальших зволікань і без додаткових умов звільнити всіх незаконно і свавільно затриманих українських громадян, які перебувають як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Незважаючи на доводи захисту, суддя Михайло Соболюк, прийняв позицію прокурора і продовжив Едему Бекірову термін утримання під вартою до 11 вересня 2019 року.

Нагадаємо, дочка Бекірова звернулась до Зеленського з вимогою допомогти звільнити українця.

Додамо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року.

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