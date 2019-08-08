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Дочка Бекірова звернулась до Зеленського з вимогою допомогти звільнити українця

Дочка Бекірова звернулась до Зеленського з вимогою допомогти звільнити українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Дочка утримуваного за гратами в окупованому Криму тяжкохворого українця Едема Бекірова Елеонора звернулася до Президента України Володимира Зеленського з вимогою надати допомогу у звільненні батька. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в Facebook, передає УНН.

"Мій батько Едем Бекіров вмирає, і мені вже немає у кого просити допомоги. Але зараз я не прошу, а вимагаю. Як громадянка України і як дочка вмираючого батька, я маю на це повне право. Я вимагаю вжити всіх заходів, щоб домогтися надання допомоги моєму батькові, домогтися його лікування і врешті звільнення. Він абсолютно не винен: це знають ті, хто його заарештував і тримає в ув'язненні; знають ті, хто має намір його судити, хто повільно вбиває його", - процитував журналіст слова Елеонори Бекірової.

Сьогодні Верховний суд Криму розглядає продовження запобіжного заходу Бекірову, через кілька днів буде розглядати підсудність його справи.

"Я вимагаю від Вас зробити це. Для мого батька, для мене і його рідних, для всіх, кому він був близький це не питання політики і дипломатичних домовленостей - це питання життя і смерті коханої людини", - йдеться в процитованому листі дочки українця.

За словами Наумлюка, "сьогодні вранці звернення було передано в приймальню Президента України".

Нагадаємо, за даними організації HRW, Бекіров потребує термінової медичної допомоги.

Додамо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року.

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