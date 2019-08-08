Дочь Бекирова обратилась к Зеленскому с требованием помочь освободить украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Дочь удерживаемого за решеткой в оккупированном Крыму тяжелобольного украинца Эдема Бекирова Элеонора обратилась к Президенту Украины Владимира Зеленского с требованием оказать помощь в освобождении отца. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает УНН.
"Мой отец Эдем Бекиров умирает, и мне уже не у кого просить помощи. Но сейчас я не прошу, а требую. Как гражданка Украины и как дочь умирающего отца, я имею на это полное право. Я требую принять все меры, чтобы добиться оказания помощи моему отцу, добиться его лечения и в конечном счете освобождения. Он абсолютно невиновен: это знают те, кто его арестовал и держит в заключении; знают те, кто намерен его судить, кто медленно убивает его", - процитировал журналист слова Элеоноры Бекировой.
Сегодня Верховный суд Крыма рассматривает продление меры пресечения Бекирову, через несколько дней будет рассматривать подсудность его дела.
"Я требую от Вас сделать это. Для моего отца, для меня и его родных, для всех, кому он был близок это не вопрос политики и дипломатических договоренностей - это вопрос жизни и смерти любимого человека", - говорится в процитированном письме дочери украинца.
По словам Наумлюка, "сегодня утром обращение было передано в приемную Президента Украины".
Напомним, по данным организации HRW, Бекиров нуждается в срочной медицинской помощи.
Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года.