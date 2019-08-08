В Крыму "суд" продлил арест Эдему Бекирову
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Тяжелобольному крымскотатарском активисту Эдему Бекирову, несмотря на состояние здоровья, продлили срок ареста, передает УНН со ссылкой на "Крымский процесс".
В "Верховном суде" оккупированного Крыма состоялось заседание по уголовному делу в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который обвиняется в хранении и передаче оружия, а также взрывчатых веществ. На судебном заседании рассматривался вопрос о продлении меры пресечения.
На судебном заседании адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев ходатайствовали об изменении меры пресечения Эдема Бекирова на домашний арест. Адвокаты, в частности указывали на то, что болезнь Бекирова входит в перечень заболеваний, препятствующих пребыванию в СИЗО, и представили медицинское заключение, которое было приобщено к материалам уголовного дела.
Также, адвокат Алексей Ладин представил суду резолюцию Европарламента, в которой Европарламент призывает РФ без дальнейших проволочек и без дополнительных условий освободить всех незаконно и своевольно задержанных украинских граждан, которые находятся как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Несмотря на доводы защиты, судья Михаил Соболюк, принял позицию прокурора и продолжил Эдему Бекирову срок содержания под стражей до 11 сентября 2019 года.
Напомним, дочь Бекирова обратилась к Зеленского с требованием помочь освободить украинца.
Добавим, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018.