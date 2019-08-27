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Кримський "суд" звільнив з СІЗО українця Бекірова

Кримський "суд" звільнив з СІЗО українця Бекірова

Київ • УНН

 • 23558 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кримський "суд" звільнив з СІЗО тяжкохворого українця Едема Бекірова. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення спільноти "Кримська солідарність" у Facebook.

"Едем Бекіров звільнений судом із СІЗО. Сьогодні, 27 серпня 2019 року, Центральний районний суд міста Сімферополя постановив змінити міру запобіжного заходу Едему Бекірова з утримання під вартою на зобов'язання явки до суду", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у ЄСПЛ заплановано розгляд справи Бекірова на 6 вересня.

Нагадаємо, за даними організації HRW, Бекіров потребує термінової медичної допомоги.

Додамо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в'їзді в окупований Крим вранці 12 грудня 2018 року. 8 серпня "суд" у Криму продовжив арешт Едему Бекірову.

Українські Національні Новини

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