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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 81682 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105871 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112557 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120727 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148802 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149050 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Актуальное
Бекирова хотят принудительно доставить в "суд" – адвокат

Бекирова хотят принудительно доставить в "суд" – адвокат

Киев  •  УНН

 • 10992 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. "Центральный районный суд города Симферополь" обязал доставить тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова приводом на судебное заседание, назначенное на 13 сентября. Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, передает УНН со ссылкой на "Крымскую солдираность".

"Сегодня, 6 сентября 2019 года, в центральном районном суде города Симферополя, было отложено судебное заседание по уголовному делу Эдема Бекирова, в связи с его неявкой. Судья Деменок вынес постановление об принудительном приводе подсудимого. Следующее судебное заседание ожидается 13 сентября 2019 года", - сообщил защитник.

Как сообщал УНН, 27 августа крымский "суд" освободил Бекирова из СИЗО.

Добавим, что у Бекирова 1 группа инвалидности и страдает от нескольких тяжелых хронических болезней. У него также сахарный диабет, ампутирована одна нога.

По данным организации HRW, он нуждается в срочной медицинской помощи

Напомним, Бекиров принимал участие в массовых акциях против оккупации Крыма Россией.

Российские власти арестовали его утром 12 декабря 2018 года на въезде в оккупированный Крым, куда он ехал навестить свою мать. Его обвиняют в том, что он якобы передал таксисту рюкзак с 14 килограммами взрывчатки. Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

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