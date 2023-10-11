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БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою

БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою

Київ • УНН

 • 1903581 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця, який під виглядом оригінальної італійської кави продавав фальсифікат. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України, передає УНН.

Деталі

Чоловік розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення. Жодних договорів та ліцензій на використання торгової марки він не мав. Зберігався товар у складському приміщенні.

Детективи БЕБ провели низку обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції та вилучили понад 3,5 тисячі пачок меленої кави та кави в зернах.

За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НПУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З України до Молдови чоловік намагався перевезти майже три тисячі контрафактних упаковок для фасування кави

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