БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого підприємця, який під виглядом оригінальної італійської кави продавав фальсифікат. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України, передає УНН.
Деталі
Чоловік розповсюджував каву оптовими та роздрібними партіями у власному магазині та на замовлення. Жодних договорів та ліцензій на використання торгової марки він не мав. Зберігався товар у складському приміщенні.
Детективи БЕБ провели низку обшуків у місцях продажу та зберігання фальсифікованої продукції та вилучили понад 3,5 тисячі пачок меленої кави та кави в зернах.
За попередніми даними, закордонній компанії-виробнику було завдано матеріальну шкоду у розмірі щонайменше 1,5 млн грн.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НПУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З України до Молдови чоловік намагався перевезти майже три тисячі контрафактних упаковок для фасування кави