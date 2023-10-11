Бэб на Закарпатье обнаружил склад с поддельным итальянским кофе
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. Детективы территориального управления Бэб в Закарпатской области разоблачили местного предпринимателя, который под видом оригинального итальянского кофе продавал фальсификат. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, передает УНН.
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Детали
Мужчина распространял кофе оптовыми и розничными партиями в собственном магазине и на заказ. Никаких договоров и лицензий на использование торговой марки он не имел. Хранился товар в складском помещении.
Детективы Бэб провели ряд обысков в местах продажи и хранения фальсифицированной продукции и изъяли более 3,5 тысяч пачек молотого кофе и кофе в зернах.
По предварительным данным, зарубежной компании-производителю был нанесен материальный ущерб в размере не менее 1,5 млн грн.
Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области ДКП НПУ. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры.
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