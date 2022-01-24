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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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BBC: Велика Британія відкликала частину співробітників посольства з Києва

BBC: Велика Британія відкликала частину співробітників посольства з Києва

Київ • УНН

 • 34658 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Велика Британія за США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення. Про це з посиланням на джерела повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернуться до Велико\ї Британії.

Повідомлення надійшло після того, як США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може статися “у будь-який час”.

Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напруженість і “можливість переслідування громадян США”, що зберігається.

“Є повідомлення, що Росія планує масштабні військові дії проти України”, — йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Однак цей крок є запобіжним, і вважається, що за останні 24 години не сталося нічого конкретного, що могло б спричинити таке рішення, відзначає видання.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні минулого тижня, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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