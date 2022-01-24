Держдеп США рекомендував американцям не подорожувати до РФ "через напруженість на кордоні з Україною"

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"Рівень 4: Не подорожуйте в Росію через напруженість на кордоні з Україною, що зберігається, можливості переслідування громадян США, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризм, переслідування з боку співробітників російських державних органів безпеки та довільне застосування місцевого законодавства", - йдеться у повідомленні на сайті посольства у Москві від 23 січня.

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Як зазначається у повідомленні Держдепу США, зокрема, "у зв'язку з посиленою військовою присутністю Росії і військовими навчаннями, що продовжуються, у районі кордону з Україною, громадяни США, що перебувають у районах Російської Федерації, що безпосередньо межують з Україною, або розглядають можливість поїздки в них, повинні знати, що ситуація на кордоні непередбачувана і існує підвищена напруженість. Враховуючи нестабільність ситуації, що триває, громадянам США настійно не рекомендується подорожувати сушею з Росії в Україну через цей регіон. Крім того, по всій Росії існує можливість переслідування іноземців, у тому числі за допомогою нормативних актів, спеціально спрямованих проти іноземців".

Раніше

У Держдепі дозволили виїхати з України дипломатам США.