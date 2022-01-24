Держдеп США рекомендував американцям не подорожувати до РФ "через напруженість на кордоні з Україною"

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 71667 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 130910 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 131143 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 158260 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 162886 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 131880 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 144609 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170115 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181256 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216328 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
748 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 355360 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 104201 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 81673 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 108771 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 39827 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 355358 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 261013 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 328246 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 444326 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 693090 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 39825 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 108769 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 110322 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 146810 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 171023 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Держдеп США рекомендував американцям не подорожувати до РФ "через напруженість на кордоні з Україною"

Держдеп США рекомендував американцям не подорожувати до РФ "через напруженість на кордоні з Україною"

Київ • УНН

 • 15476 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Держдепартаменті США оновили рекомендації щодо подорожей у Росію, надавши категорію "Не подорожувати" через напруженість, що зберігається на кордоні з Україною та COVID-19 зокрема. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства США у Москві, пише УНН.

Цитата:

"Рівень 4: Не подорожуйте в Росію через напруженість на кордоні з Україною, що зберігається, можливості переслідування громадян США, обмежені можливості посольства з надання допомоги громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризм, переслідування з боку співробітників російських державних органів безпеки та довільне застосування місцевого законодавства", - йдеться у повідомленні на сайті посольства у Москві від 23 січня.

Деталі

Як зазначається у повідомленні Держдепу США, зокрема, "у зв'язку з посиленою військовою присутністю Росії і військовими навчаннями, що продовжуються, у районі кордону з Україною, громадяни США, що перебувають у районах Російської Федерації, що безпосередньо межують з Україною, або розглядають можливість поїздки в них, повинні знати, що ситуація на кордоні непередбачувана і існує підвищена напруженість. Враховуючи нестабільність ситуації, що триває, громадянам США настійно не рекомендується подорожувати сушею з Росії в Україну через цей регіон. Крім того, по всій Росії існує можливість переслідування іноземців, у тому числі за допомогою нормативних актів, спеціально спрямованих проти іноземців".

Раніше

У Держдепі дозволили виїхати з України дипломатам США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53