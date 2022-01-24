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Госдеп США рекомендовал американцам не путешествовать в РФ "из-за напряженности на границе с Украиной"

Госдеп США рекомендовал американцам не путешествовать в РФ "из-за напряженности на границе с Украиной"

Киев • УНН

 • 15470 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Госдепартаменте США обновили рекомендации по путешествиям в Россию, предоставив категорию "Не путешествовать" из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной и COVID-19 в частности. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Москве, пишет УНН.

Цитата:

"Уровень 4: Не путешествуйте в Россию из-за напряженности на границе с Украиной, что сохраняется, возможности преследования граждан США, ограниченных возможностей посольства по помощи гражданам США в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследования со стороны сотрудников российских государственных органов безопасности и произвольного применения местного законодательства", - говорится в сообщении на сайте посольства в Москве от 23 января.

Детали

Как отмечается в сообщении Госдепа США, в частности, "в связи с усиленным военным присутствием России и военными учениями, которые продолжаются, в районе границы с Украиной, граждане США, находящиеся в районах Российской Федерации, которые непосредственно граничат с Украиной, либо рассматривают возможность поездки в них, должны знать, что ситуация на границе непредсказуема и существует повышенная напряженность. Учитывая продолжающуюся нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется путешествовать из России в Украину через этот регион. Кроме того, по всей России существует возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, специально направленных против иностранцев".

Ранее

В Госдепе разрешили выехать из Украины дипломатам США.

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