"Бажаємо здоров’я": мережа аптек, якій довіряють найцінніше

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
09:34 • 2094 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 5060 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 4478 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
05:52 • 10655 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 20324 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 39937 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 36972 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 46711 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 24574 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 36425 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.1м/с
71%
742мм
Популярнi новини
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 16540 перегляди
Соратник Трампа закликав запропонувати росії членство в НАТО для припинення війни в Україні22 серпня, 02:43 • 16965 перегляди
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 14156 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 4556 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 6178 перегляди
Публікації
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 39937 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 12428 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 46711 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 126472 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 146032 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марко Рубіо
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 230 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 16552 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 82831 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 76341 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 74330 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Криптовалюта
Facebook
Нафта

"Бажаємо здоров’я": мережа аптек, якій довіряють найцінніше

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Сьогодні міцне здоров'я та гарне самопочуття стали одними з головних цінностей кожної людини.

"Бажаємо здоров’я": мережа аптек, якій довіряють найцінніше

Тому потреба в розгалуженій мережі, де не тільки продадуть ліки, а й кваліфіковано консультують і підтримують, зростає. І аптека "Бажаємо здоров’я" — одна з таких. 

Турбота про здоров’я — більше, ніж сервіс

У мережі "Бажаємо здоров’я" розуміють: бути аптекою — це не лише продавати ліки. Наша щоденна місія — допомагати людям почуватися добре та впевнено. Фармацевти мережі завжди готові вислухати покупця, дати пораду з вибору продукції, проконсультувати відповідно до інструкції. Сайт "Бажаємо здоров’я" — apteka.net.ua містить повну інформацію про ліки, а зручний сервіс допоможе швидко отримати навіть рідкісні препарати та товари медичного призначення. 

Тут турбота виходить за межі стандартного сервісу, а кожен покупець стає частиною великої спільноти, де цінують життя і здоров’я кожного.

Місія та цінності: чому нас обирають щодня

Наша місія — надати можливість придбати якісні медичні товари та отримати фармацевтичні послуги кожному. Тому мережа аптек "Бажаємо здоров’я" була створена і розвивається з чітким розумінням того, чого чекають від неї сучасні українці. 

Серед наших цінностей:

  • довіра — ми пропонуємо лише сертифіковані фармацевтичні вироби;
    • професіоналізм — кожен співробітник має відповідну кваліфікацію, підвищує її та проходить навчання;
      • турбота — допомагаємо підібрати оптимальний варіант для лікування та профілактики.

        Щодня нас обирають тисячі людей, бо знають: тут знайдуть не лише ліки, а й щире бажання допомогти.

        Географія турботи: аптеки поруч у кожному місті

        Ми прагнемо бути ближче до тих, хто потребує нашої допомоги. Тому "Бажаємо здоров’я" аптеки працюють у різних форматах в Києві та інших містах України (окрім тимчасово окупованих територій). Також є можливість замовити потрібні товари медичного призначення онлайн. 

        Онлайн-аптека та доставка – зручність на першому місці

        Ми створили онлайн-каталог і платформу, де можна здійснити пошук медикаментів і забронювати необхідні лікарські препарати та товари для здоров’я у кілька кліків за допомогою прозорої системи. Забрати замовлення можна в обраній вами аптеці після підтвердження через смс. Діє також послуга кур'єрської доставки по Києву. 

        Зручний та інформативний сайт аптеки "Бажаємо здоров’я" — apteka.net.ua дозволяє швидко вибрати необхідне для лікування, профілактики хвороб і здійснити покупку за прийнятними цінами.

        Доступність у великих містах і маленьких громадах

        Ми працюємо не лише у великих містах, а й у малих населених пунктах, адже прагнемо, щоб якомога більше українців мали доступ до якісних ліків та консультацій фармацевта.

        Наша команда робить усе можливе для того, щоб жителі й столиці, і невеликих міст різних регіонів України мали можливість купити ліки за прийнятними цінами у найближчій до дома аптеці. 

        Асортимент та якість: все необхідне в одному місці

        Наші клієнти можуть не тільки замовити ліки — "Бажаємо здоров’я" пропонує також широкий вибір товарів різних категорій для профілактики, підтримки краси та гарного самопочуття. Це медичне обладнання, вітаміни та добавки, аптечна косметика, товари для догляду за дітьми, засоби реабілітації у великому асортименті.

        Ми співпрацюємо з надійними постачальниками, які гарантують високу якість кожної позиції від українських і міжнародних виробників і брендів. Усі товари проходять необхідні перевірки та зберігаються у відповідних умовах. Таким чином, клієнти можуть бути впевнені, що купуючи в "Бажаємо здоров’я" онлайн чи в будь-якій аптеці мережі, отримують лише оригінальну продукцію належної якості.

        Соціальна відповідальність та підтримка спільнот

        Наша команда пишається тим, що мережа є активним учасником життя українських громад. Ми не лише ведемо бізнес, а й несемо соціальну відповідальність і підтримуємо локальні спільноти. 

        Наша команда щодня доводить, що турбота про здоров’я може бути професійною та доступною. Ми впевнено рухаємося вперед, розширюємо присутність і впроваджуємо інновації, щоб кожен наш клієнт міг дбати про найцінніше —  здоров’я своє та близьких.

        Мережа й інтернет-аптека "Бажаємо здоров’я" — apteka.net.ua працюють для того, щоб у будь-якій ситуації ви могли отримати доступ до надійних і якісних препаратів.

        Лілія Подоляк

        Новини Бізнесу
        Лікарські засоби
        Україна
        Київ