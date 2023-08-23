Байдена проінформували про аварію літака пригожину в росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президента США Джо Байдена поінформували про катастрофу літака в РФ, на якому міг перебувати керівник чвк "вагнер" Євген пригожин і командир "вагнера" Дмитро Уткін. Про це заявили в Білому домі, повідомляє SKY, пише УНН.
Цитата
«Президенту США повідомили про авіакатастрофу», - повідомили в Білому домі.
Доповнення
У рф розбився військовий літак у тверській області.
Як повідомила росавіація, на борту Embraer, що розбився, перебували 10 осіб: сім пасажирів і три члени екіпажу. Серед них було вказано й керівника ПВК "вагнер" Євгена Пригожина.