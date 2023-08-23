Катастрофа самолета пригожина: на месте аварии обнаружили 8 погибших

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"Тела 8 погибших обнаружены на месте крушения самолета Embraer в тверской области", - цитируют росСМИ информацию от экстренных служб.

Есть ли среди погибших пригожин - пока неизвестно.

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Как сообщила росавиация, на борту разбившегося Embraer находились 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Среди них был указан и руководитель ЧВК "вагнер" евгений пригожин.

Комиссия росавиации начала расследование катастрофы самолета, отмечает ведомство.

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