Катастрофа літака у рф: на борту міг бути не лише пригожин, але й його "права рука" уткін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На борту літака, який розбився у рф, міг бути не лише керівник пвк "вагнер" євген пригожин, а його "права рука" дмитро уткін, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.
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Телеграм-канали повідомляють, що на борту літака, що розбився, міг бути “права рука” пригожина — дмитро уткін.
“... підтверджують загибель дмитра уткіна”, — повідомляє “МИГ России”.
Однією з версій аварії літака голови пвк “вагнер”, на якому імовірно перебував сам пригожин, називають “теракт”.
Додамо
Крім того, є інформація про ще один літак пригожина, який був у небі, розвернувся над москвою та йде на посадку.
Нагадаємо
У рф розбився літак керівника пвк “вагнер” євгена пригожина.
За даними росЗМІ, у літаку серед пасажирів був зазначений керівник пвк “вагнер” євген пригожин.