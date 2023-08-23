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Катастрофа самолета в рф: на борту мог быть не только пригожин, но и его "правая рука" уткин

Катастрофа самолета в рф: на борту мог быть не только пригожин, но и его "правая рука" уткин

Киев • УНН

 • 3004127 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. На борту самолета, который разбился в рф, мог быть не только руководитель чвк "вагнер" евгений пригожин, а его "правая рука" дмитрий уткин, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Детали

Телеграм-каналы сообщают, что на борту разбившегося самолёта мог быть “правая рука” пригожина — дмитрий уткин.

“... подтверждают гибель дмитрия уткина”, — сообщает “МИГ россии”.

Одной из версий крушения самолета главы пвк “вагнер”, на котором предположительно находился сам пригожин, называют “теракт”.

Добавим

Кроме того, есть информация о еще одном самолете пригожина, который был в небе, развернулся над москвой и идет на посадку.

Напомним,

В рф разбился самолет руководителя пвк “вагнер” евгения пригожина.

По данным росСМИ, в самолете среди пассажиров был указан руководитель пвк “вагнер” евгений пригожин.

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