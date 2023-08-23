Катастрофа самолета в рф: на борту мог быть не только пригожин, но и его "правая рука" уткин
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На борту самолета, который разбился в рф, мог быть не только руководитель чвк "вагнер" евгений пригожин, а его "правая рука" дмитрий уткин, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Детали
Телеграм-каналы сообщают, что на борту разбившегося самолёта мог быть “правая рука” пригожина — дмитрий уткин.
“... подтверждают гибель дмитрия уткина”, — сообщает “МИГ россии”.
Одной из версий крушения самолета главы пвк “вагнер”, на котором предположительно находился сам пригожин, называют “теракт”.
Добавим
Кроме того, есть информация о еще одном самолете пригожина, который был в небе, развернулся над москвой и идет на посадку.
Напомним,
В рф разбился самолет руководителя пвк “вагнер” евгения пригожина.
По данным росСМИ, в самолете среди пассажиров был указан руководитель пвк “вагнер” евгений пригожин.