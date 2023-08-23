Катастрофа літака пригожина: на місці аварії виявили 8 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У рф на місці падіння літака пригожина виявили вісім загиблих, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Цитата
"Тіла 8 загиблих виявлено на місці аварії літака Embraer у тверській області", - цитують росЗМІ інформацію від екстрених служб.
Чи є серед загиблих пригожин - наразі невідомо.
Додамо
Як повідомила росавіація, на борту Embraer, що розбився, знаходилися 10 осіб: семеро пасажирів і три члени екіпажу. Серед них був зазначений й керівник пвк "вагнер" євген пригожин.
Комісія росавіації розпочала розслідування катастрофи літака, зазначає відомство.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катастрофа літака у рф: на борту міг бути не лише пригожин, але й його "права рука" уткін