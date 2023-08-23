Катастрофа літака пригожина: на місці аварії виявили 8 загиблих

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"Тіла 8 загиблих виявлено на місці аварії літака Embraer у тверській області", - цитують росЗМІ інформацію від екстрених служб.

Чи є серед загиблих пригожин - наразі невідомо.

Додамо

Як повідомила росавіація, на борту Embraer, що розбився, знаходилися 10 осіб: семеро пасажирів і три члени екіпажу. Серед них був зазначений й керівник пвк "вагнер" євген пригожин.

Комісія росавіації розпочала розслідування катастрофи літака, зазначає відомство.

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