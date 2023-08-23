Байдена проинформировали об аварии самолета пригожина в рф – СМИ

Цитата

«Президенту США сообщили об авиакатастрофе», - сообщили в Белом доме.

Дополнение

В рф разбился военный самолет в тверской области.

Как сообщила росавиация, на борту разбившегося Embraer находились 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Среди них был указан и руководитель ЧВК "вагнер" евгений пригожин.