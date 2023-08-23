Байдена проинформировали об аварии самолета пригожина в рф – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президента США Джо Байдена проинформировал о крушении самолета в рф, на котором мог находиться руководитель чвк "вагнер" евгений пригожин и командир "вагнера" дмитрий уткин. Об этом заявили в Белом доме, сообщает SKY, пишет УНН.
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«Президенту США сообщили об авиакатастрофе», - сообщили в Белом доме.
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В рф разбился военный самолет в тверской области.
Как сообщила росавиация, на борту разбившегося Embraer находились 10 человек: семь пассажиров и три члена экипажа. Среди них был указан и руководитель ЧВК "вагнер" евгений пригожин.