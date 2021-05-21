Байден заявив про ризик затяжного витка конфлікту на Близькому сході

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“Ми проводили інтенсивні дискусії на високому рівні... з Єгиптом, палестинською владою та іншими країнами Близького Сходу з метою уникнути такого затяжного конфлікту, який ми спостерігали в попередні роки, коли спалахнули бойові дії”, — сказав він.

Байден уточнив, що за останні 11 днів розмовляв з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху шість разів. Американський лідер також вів неодноразові переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

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