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Байден заявив про ризик затяжного витка конфлікту на Близькому сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. США намагаються не допустити затяжного витка конфлікту на Близькому Сході, як це бувало в регіоні раніше. Про це заявив президент США Джо Байден, виступаючи в Білому домі, передає УНН.

Байден заявив про ризик затяжного витка конфлікту на Близькому сході

Цитата

“Ми проводили інтенсивні дискусії на високому рівні... з Єгиптом, палестинською владою та іншими країнами Близького Сходу з метою уникнути такого затяжного конфлікту, який ми спостерігали в попередні роки, коли спалахнули бойові дії”, — сказав він.

Байден уточнив, що за останні 11 днів розмовляв з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху шість разів. Американський лідер також вів неодноразові переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Що передувало

Раніше члени кабінету безпеки Ізраїлю проголосували за припинення вогню в секторі Газа. Представник палестинської ісламістської організації ХАМАС підтвердив агентству Reuters, що “взаємне і одночасне” перемир’я в Газі настане о 02:00 годині в ніч на п’ятницю.

Пізніше МЗС Палестини назвав припинення вогню Ізраїлем недостатньою мірою.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

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