Байден заявил о риске затяжного витка конфликта на Ближнем Востоке

Ранее члены кабинета безопасности Израиля проголосовали за прекращение огня в секторе Газа. Представитель палестинской исламистской организации ХАМАС подтвердил агентству Reuters, что “взаимное и одновременное” перемирие в Газе наступит в 02:00 часов в ночь на пятницу.
Контекст
Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.