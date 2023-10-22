Байден у неділю обговорив війну Ізраїлі з ключовими західними союзниками та Папою Римським
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден у неділю після розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху провів телефонні розмови з лідерами Канади, Франції, Великої Британії, Німеччини та Італії. Також Байден поговорив із Папою Римським. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Білий дім повідомив про дзвінки Байдена із західними лідерами, Нетаньяху та Папою Римським на тлі зростаючих побоювань, що війна Ізраїлю та ХАМАС може перерости у ширший конфлікт на Близькому Сході , оскільки Ізраїль атакує Газу та посилюється зіткнення на кордоні з Ліваном.
Як пише видання, не одразу було зрозуміло, чому у розмові Байдена із західними лідерами не йшлося про Японію. Разом ці країни утворюють Групу семи розвинених економік. Міністри фінансів G7 зустрілися в Марокко на початку цього місяця та виступили із заявою.
Байден і Папа Римський обговорили «необхідність запобігти ескалації в регіоні та працювати над міцним миром на Близькому Сході», повідомили в Білому домі.
У Ватикані раніше повідомили, що розмова, яка тривала близько 20 хвилин, була «зосереджена на конфліктних ситуаціях у світі та необхідності визначення шляхів до миру».
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