Байден в воскресенье обсудил войну Израиле с ключевыми западными союзниками и Папой Римским
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент США Джо Байден в воскресенье после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху провел телефонные разговоры с лидерами Канады, Франции, Великобритании, Германии и Италии. Также Байден поговорил с Папой Римским. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Белый дом сообщил о звонках Байдена с западными лидерами, Нетаньяху и Папой Римским на фоне растущих опасений, что война Израиля и ХАМАС может перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Израиль атакует Газу и усиливается столкновения на границе с Ливаном.
Как пишет издание, не сразу было понятно, почему в разговоре Байдена с западными лидерами не шла речь о Японии. Вместе эти страны образуют Группу семи развитых экономик. Министры финансов G7 встретились в Марокко в начале этого месяца и выступили с заявлением.
Байден и Папа Римский обсудили «необходимость предотвратить эскалацию в регионе и работать над прочным миром на Ближнем Востоке», сообщили в Белом доме.
В Ватикане ранее сообщили, что разговор, который длился около 20 минут, был «сосредоточен на конфликтных ситуациях в мире и необходимости определения путей к миру».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Война всегда является поражением”: Папа Римский Франциск призвал к миру в Израиле