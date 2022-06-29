Байден оголосив про посилення сил США у Європі перед самітом НАТО в Мадриді

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"Я вважаю, цей саміт є історичним. Ми говорили про це протягом року, і сьогодні ми затвердимо нові стратегічні положення НАТО та підтвердимо єдність і рішучість нашого Альянсу захищати кожен дюйм території НАТО", - заявив Байден.

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Під час промови президент США також сказав, що вітає рішення Фінляндії та Швеції відійти від позиції нейтралітету та стати частиною військового альянсу.

У відповідь на зміни у безпековому середовищі, а також задля зміцнення колективної безпеки, Байден оголосив про розширення присутності американських військ у Європі. Так, на військово-морській базі Рота в Іспанії розгорнуть два додаткові есмінці ВМФ, що посилить присутність США у морі з чотирьох до шести бойових кораблів. У Польщі створять постійну штаб-квартиру 5 армійського корпусу Сполучених Штатів, повідомляє Байден.

Також планується розгортання додаткової ротаційної бригади з 3000 бійців та ще 2000 бойових команд в Румунії, і двох додаткових ескадрилій F-35 у Великій Британії. Байден зазначив, США посилять ротації в країнах Балтії, а також розгорнуть додаткові системи ППО в Німеччині та Італії.

"У якийсь момент путін зруйнував мир у Європі і порушив порядок, що тримався на правилах. Сполучені Штати та їх союзники активізуються, доводячи, що НАТО зараз потрібне, ніж будь-коли, і це важливо, як ніколи", - підсумував він.

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29 червня на саміті в Мадриді Швецію та Фінляндію запросять до членства в НАТО.