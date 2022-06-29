Байден объявил об усилении сил США в Европе перед саммитом НАТО в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент США Джо Байден прибыл на саммит НАТО в Мадриде, где объявил об усилении вооруженных сил США в Европе во время встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, пишет УНН.
Цитата
"Я считаю, этот саммит исторический. Мы говорили об этом в течение года, и сегодня мы утвердим новые стратегические положения НАТО и подтвердим единство и решимость нашего Альянса защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Байден.
Детали
Президент США также сказал, что приветствует решение Финляндии и Швеции отойти от позиции нейтралитета и стать частью военного альянса.
В ответ на изменения в среде безопасности, а также для укрепления коллективной безопасности, Байден объявил о расширении присутствия американских войск в Европе. Так, на военно-морской базе Рота в Испании развернут два дополнительных эсминца ВМФ, что усилит присутствие США в море с четырех до шести боевых кораблей. В Польше создадут постоянную штаб-квартиру 5 армейского корпуса Соединенных Штатов, сообщает Байден.
Планируется развертывание дополнительной ротационной бригады из 3000 бойцов и 2000 боевых команд в Румынии, а также двух дополнительных эскадрилий F-35 в Великобритании. Байден отметил, что США усилят ротации в странах Балтии, а также развернут дополнительные системы ПВО в Германии и Италии.
"В какой-то момент путин разрушил мир в Европе и нарушил держащийся на правилах порядок. Соединенные Штаты и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО сейчас нужно больше, чем когда-либо, и это важно, как никогда", — подытожил он.
Ранее
29 июня на саммите в Мадриде Швецию и Финляндию пригласят к членству в НАТО.