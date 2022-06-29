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Байден объявил об усилении сил США в Европе перед саммитом НАТО в Мадриде

Байден объявил об усилении сил США в Европе перед саммитом НАТО в Мадриде

Киев • УНН

 • 55479 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Президент США Джо Байден прибыл на саммит НАТО в Мадриде, где объявил об усилении вооруженных сил США в Европе во время встречи с Генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, пишет УНН.

Цитата

"Я считаю, этот саммит исторический. Мы говорили об этом в течение года, и сегодня мы утвердим новые стратегические положения НАТО и подтвердим единство и решимость нашего Альянса защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Байден.

Детали

Президент США также сказал, что приветствует решение Финляндии и Швеции отойти от позиции нейтралитета и стать частью военного альянса. 

В ответ на изменения в среде безопасности, а также для укрепления коллективной безопасности, Байден объявил о расширении присутствия американских войск в Европе. Так, на военно-морской базе Рота в Испании развернут два дополнительных эсминца ВМФ, что усилит присутствие США в море с четырех до шести боевых кораблей. В Польше создадут постоянную штаб-квартиру 5 армейского корпуса Соединенных Штатов, сообщает Байден.

Планируется развертывание дополнительной ротационной бригады из 3000 бойцов и 2000 боевых команд в Румынии, а также двух дополнительных эскадрилий F-35 в Великобритании. Байден отметил, что США усилят ротации в странах Балтии, а также развернут дополнительные системы ПВО в Германии и Италии.

"В какой-то момент путин разрушил мир в Европе и нарушил держащийся на правилах порядок. Соединенные Штаты и их союзники активизируются, доказывая, что НАТО сейчас нужно больше, чем когда-либо, и это важно, как никогда", — подытожил он.

Ранее

29 июня на саммите в Мадриде Швецию и Финляндию пригласят к членству в НАТО.

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