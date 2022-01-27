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Байден і Шольц 7 лютого обговорять зусилля щодо стримування російської агресії проти України

Байден і Шольц 7 лютого обговорять зусилля щодо стримування російської агресії проти України

Київ • УНН

 • 15817 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц 7 лютого у Вашингтоні обговорять дипломатичні та інші зусилля, спрямовані на стримування російської агресії проти України. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає УНН з посиланням на Білий дім.

Цитата

“Президент Байден з нетерпінням чекає зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі 7 лютого 2022 року. Візит канцлера Шольца дає можливість підтвердити глибокі і міцні зв'язки між Сполученими Штатами і Німеччиною. Лідери обговорять свою спільну прихильність як триваючої дипломатії, так і спільним зусиллям, спрямованим на те, щоб стримати подальшу російську агресію проти України", — повідомила Псакі.

Деталі

За її словами, вони також обговорять важливість продовження тісної співпраці з низки спільних завдань, включаючи припинення пандемії COVID-19, боротьбу із загрозою зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці на основі спільних демократичних цінностей.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом США Джо Байденом 7 лютого у Вашингтоні. Вони обговорять ситуацію навколо України.

Останнім часом Німеччина демонструє опозицію щодо надання допомоги Україні.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї.

За його словами, Німеччина дотримується цієї стратегії в Раді Росія-НАТО, в рамках ОБСЄ, в двосторонніх переговорах між Америкою і Росією, а також в переговорах в рамках "нормандського формату".

Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.

Пізніше глава військово-морських сил Німеччини, віце-прем'єр Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Після цього він подав у відставку.

Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував отримання 4ї партії військової допомоги від США.

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