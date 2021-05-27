Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії коронавірусу

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 33457 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 116660 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 157044 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 140740 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 146918 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 101853 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 85411 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 192132 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88967 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 285627 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 74525 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 16150 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 29155 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 37979 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 54532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 158531 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 192132 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 285627 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 452138 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 437591 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9938 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34813 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40179 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40555 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41431 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії коронавірусу

Київ • УНН

 • 15994 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент США Джо Байден доручив американським спецслужбам з'ясувати причини виникнення пандемії коронавірусу. Відповідну заяву глава держави зробив у середу, 26 травня, передає УНН.

Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії коронавірусу

Цитата

“Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідтовариству підготувати звіт про найбільш свіжі результати їх аналізу походження COVID-19”, — сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити виникла хвороба в результаті контакту з інфікованою твариною або ж в результаті події в лабораторії.

Деталі

Президент визнав, що американське розвідтовариство на даний момент не має достатньої інформації, що дозволяла б дати оцінку, який із сценаріїв був би більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час розвідтовариство зможе розширити збір і аналіз інформації, “що дозволить нам зробити остаточний висновок”, заявив Джо Байден.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії помер щеплений від COVID-19 Вільям Шекспір

Китай відкидає всі звинувачення

У світі давно циркулючих непідкріплених доказів чутки про те, що коронавірус міг бути отриманий в лабораторії в китайському місті Ухань і, можливо, причиною пандемії стала якась аварія в цьому науковому закладі. У Китаї до цих пір категорично відкидають подібні звинувачення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Не остання загроза пандемії: у ВООЗ прогнозують появу нового смертоносного вірусу

Китай також спростував нещодавні повідомлення в американських ЗМІ, згідно з якими, троє вчених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року були госпіталізовані з важкими інфекційними захворюваннями.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в дослідженні, представленому в березні 2021 року прийшли до висновку, що вірус мав природне походження і передався людині від тварин. Вчені назвали “вкрай малоймовірною” версію штучного створення SARS-CoV-2.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45