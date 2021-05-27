Байден доручив спецслужбам з'ясувати причини пандемії коронавірусу

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“Незабаром після того, як я став президентом, я попросив свого помічника з національної безпеки доручити розвідтовариству підготувати звіт про найбільш свіжі результати їх аналізу походження COVID-19”, — сказав американський лідер. Зокрема, вказав Байден, необхідно було прояснити виникла хвороба в результаті контакту з інфікованою твариною або ж в результаті події в лабораторії.

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Президент визнав, що американське розвідтовариство на даний момент не має достатньої інформації, що дозволяла б дати оцінку, який із сценаріїв був би більш імовірним. Тому він доручив спецслужбам активізувати зусилля і представити додатковий звіт протягом 90 днів. За цей час розвідтовариство зможе розширити збір і аналіз інформації, “що дозволить нам зробити остаточний висновок”, заявив Джо Байден.

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Китай відкидає всі звинувачення

У світі давно циркулючих непідкріплених доказів чутки про те, що коронавірус міг бути отриманий в лабораторії в китайському місті Ухань і, можливо, причиною пандемії стала якась аварія в цьому науковому закладі. У Китаї до цих пір категорично відкидають подібні звинувачення.

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Китай також спростував нещодавні повідомлення в американських ЗМІ, згідно з якими, троє вчених з Інституту вірусології в Ухані в листопаді 2019 року були госпіталізовані з важкими інфекційними захворюваннями.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в дослідженні, представленому в березні 2021 року прийшли до висновку, що вірус мав природне походження і передався людині від тварин. Вчені назвали “вкрай малоймовірною” версію штучного створення SARS-CoV-2.