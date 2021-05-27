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Байден поручил спецслужбам выяснить причины пандемии коронавируса

Киев • УНН

 • 15994 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. Соответствующее заявление глава государства сделал в среду, 26 мая, передает УНН.

Байден поручил спецслужбам выяснить причины пандемии коронавируса

Цитата

“Вскоре после того, как я стал президентом, я попросил своего помощника по национальной безопасности поручить Разведсообщество подготовить отчет о наиболее свежие результаты их анализа происхождения COVID-19”, — сказал американский лидер. В частности, указал Байден, необходимо было прояснить возникла болезнь в результате контакта с инфицированной животным или же в результате происшествия в лаборатории.

Детали

Президент признал, что американское разведсообщество на данный момент не имеет достаточной информации, которая позволяла бы дать оценку, какой из сценариев был бы более вероятным. Поэтому он поручил спецслужбам активизировать усилия и представить дополнительный отчет в течение 90 дней. За это время разведсообщество сможет расширить сбор и анализ информации, “что позволит нам сделать окончательный вывод”, заявил Джо Байден.

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Китай отвергает все обвинения

В мире давно циркулюют неподкрепленные доказательствами слухи о том, что коронавирус мог быть получен в лаборатории в китайском городе Ухань и, возможно, причиной пандемии стала какая-то авария в этом научном учреждении. В Китае до сих пор категорически отвергают подобные обвинения.

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Китай также опроверг недавние сообщения в американских СМИ, согласно которым, трое ученых из Института вирусологии в Ухане в ноябре 2019 года были госпитализированы с тяжелыми инфекционными заболеваниями.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в исследовании, представленном в марте 2021 года пришли к выводу, что вирус был природного происхождение и передался человеку от животных. Ученые назвали “крайне маловероятной” версию искусственного создания SARS-CoV-2.

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