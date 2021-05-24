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Не остання загроза пандемії: у ВООЗ прогнозують появу нового смертоносного вірусу

Київ • УНН

 • 23095 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Еволюційні оцінки свідчать, що у світі з'явиться новий вірус, який потенційно буде ще більш заразним і більш смертоносним, ніж коронавірус. Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус у понеділок у день відкриття 74-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, передає УНН.

Не остання загроза пандемії: у ВООЗ прогнозують появу нового смертоносного вірусу

Цитата:

"Ми підійшли до розвилки доріг. Якщо ми підемо тим же старим шляхом, ми отримаємо той же старий результат: світ, який буде непідготовленим, небезпечним і несправедливим. Не робіть помилок: це не останній раз, коли світ стикається із загрозою пандемії. Є еволюційна впевненість в тому, що з'явиться ще один вірус, який потенційно може бути більш заразним і більш смертоносним, ніж цей", - зазначив голова ВООЗ.

Деталі

При цьому Гебреісус відзначив, що за підрахунками ВООЗ, щонайменше 115 тисяч медичних працівників втратили життя в боротьбі з коронавірусом. "За нашими підрахунками, щонайменше 115 тисяч медичних працівниць і медичних працівників заплатили граничну ціну за службу іншим", - сказав генеральний директор ВООЗ.

"Ми втратимо набагато більше, доки буде лютувати пандемія", - додав він.

Питання вакцинації

Також він ще раз наголосив на необхідності вакцинації і складнощах у цьому процесі.

"Понад 75% усіх вакцин було введено лише у 10 країнах... Кількість доз в усьому світі на сьогоднішній день була б достатньою, щоб охопити всіх медичних працівників та людей похилого віку, якби їх розподіляли рівномірно. Ми могли б бути в набагато кращій ситуації... Я розумію, що кожен уряд хоче вакцинувати все своє населення... Але зараз не вистачає пропозиції. Зараз країни, які вакцинують дітей та інші групи низького ризику, роблять це за рахунок медичних працівників та груп високого ризику в інших країнах. Це реальність", - відзначив Гебреісус.

Він зауважив, що кількість доз вакцин, доступних для глобального механізму COVAX, залишається вкрай недостатньою.

"COVAX працює. Ми завезли кожну з 72 мільйонів доз, які нам вдалося отримати до цього часу, у 125 країн. Але цих доз вистачає ледь на 1 відсоток сукупного населення цих країн", - зазначив голова ВООЗ.

"Отже, сьогодні я закликаю держави-члени підтримати масштабні зусилля щодо вакцинації щонайменше 10 відсотків населення кожної країни до вересня, а також "рух до грудня" для досягнення нашої мети - зробити щеплення щонайменше 30 відсотків до кінця року", - зазначив Гебреісус.

Це має вирішальне значення для зупинки важкого перебігу захворювань та смертей, збереження наших медичних працівників та відновлення нашого суспільства та економіки, наголосив голова ВООЗ.

Виконання вересневої мети означає, з його слів, що потрібно вакцинувати ще 250 мільйонів людей у ​​країнах із низьким та середнім рівнем доходу всього за чотири місяці, включаючи всіх медичних працівників та групи, що перебувають в групі ризику, як першочергове завдання.

"Це мінімальні цілі, до яких ми повинні прагнути. На глобальному саміті G20 у галузі охорони здоров’я у п’ятницю керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва запропонувала зробити щеплення 40 відсотків населення світу до кінця року та 60 відсотків до середини 2022 року. Ми обговорюємо з МВФ, державами-членами та нашими партнерами питання про те, як досягти цих амбіційних цілей", - додав він.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 75 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,05 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 1,3 тисячі.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням останніх поставок 18 травня).

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