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Не последняя угроза пандемии: в ВОЗ прогнозируют появление нового смертоносного вируса

Киев • УНН

 • 23095 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Эволюционные оценки свидетельствуют, что в мире появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем коронавирус. Об этом заявил председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус в понедельник в день открытия 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает УНН.

Не последняя угроза пандемии: в ВОЗ прогнозируют появление нового смертоносного вируса

Цитата:

"Мы подошли к развилке дорог. Если мы пойдем тем же старым путем, мы получим тот же старый результат: мир, который будет неподготовленным, опасным и несправедливым. Не делайте ошибок: это не последний раз, когда мир сталкивается с угрозой пандемии. Есть эволюционная уверенность в том, что появится еще один вирус, который потенциально может быть более заразным и более смертоносным, чем этот", - сказал глава ВОЗ.

Детали

При этом Гебреисус отметил, что по подсчетам ВОЗ, по меньшей мере 115 тысяч медицинских работников потеряли жизнь в борьбе с коронавирусом. "По нашим подсчетам, по меньшей мере 115 тысяч медицинских работниц и медицинских работников заплатили предельную цену за службу другим", - сказал генеральный директор ВОЗ.

"Мы потеряем гораздо больше, пока будет свирепствовать эпидемия", - добавил он.

Вопрос вакцинации

Также он еще раз подчеркнул необходимость вакцинации и сложности в этом процессе.

"Более 75% всех вакцин было введено только в 10 странах... Количество доз во всем мире на сегодняшний день было бы достаточным, чтобы охватить всех медицинских работников и пожилых людей, если бы их распределяли равномерно. Мы могли бы быть в гораздо лучшей ситуации... Я понимаю, что каждое правительство хочет вакцинировать все свое население... Но сейчас не хватает предложения. Сейчас страны, вакцинирующие детей и другие группы низкого риска, делают это за счет медицинских работников и групп высокого риска в других странах. Это реальность", - отметил Гебреисус.

Он добавил, что количество доз вакцин, доступных для глобального механизма COVAX, остается крайне недостаточным.

"COVAX работает. Мы завезли каждую из 72 миллионов доз, которые нам удалось получить до сих пор, в 125 стран. Но этих доз хватает едва на 1 процент совокупного населения этих стран", - отметил глава ВОЗ.

"Итак, сегодня я призываю государства-члены поддержать масштабные усилия по вакцинации не менее 10 процентов населения каждой страны до сентября, а также "движение к декабрю" для достижения нашей цели - сделать прививку не менее 30 процентов до конца года", - отметил Гебреисус.

Это имеет решающее значение для остановки тяжелого течения заболеваний и смертей, сохранения наших медицинских работников и возобновления общества и экономики, подчеркнул глава ВОЗ.

Выполнение сентябрьской цели означает, по его словам, что нужно вакцинировать еще 250 млн людей в странах с низким и средним уровнем дохода всего за четыре месяца, включая всех медицинских работников и группы, находящиеся в группе риска, в качестве первоочередной задачи.

"Это минимальные цели, к которым мы должны стремиться. На глобальном саммите G20 в области здравоохранения в пятницу управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предложила сделать прививки 40 процентов населения мира до конца года и 60 процентов до середині 2022 года. Мы обсуждаем с МВФ, государствами-членами и нашими партнерами вопрос о том, как достичь этих амбициозных целей", - добавил он.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 75 000 человек. При этом в целом сделали уже 1,05 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 1,3 тысячи.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом последних поставок 18 мая).

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