Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 75 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 75 тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 1,05 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 1,3 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 75 787 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
1 325 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 травня 2021 року. Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані - 1 004 людини. Протягом доби працювали 28 мобільних бригад, 17 пункти щеплення.
Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.
Вакцинація в Україні
В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.
До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.
В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням останніх поставок 18 травня).