Повністю вакцинованих від COVID-19 українців уже 75 тисяч

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 978 354 особи, з них отримали 1 дозу – 978 352 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 75 787 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 054 139 щеплень", - повідомили у МОЗ.

Деталі

1 325 людей щеплено проти COVID-19 за добу 23 травня 2021 року. Одну дозу отримали 321 людина, повністю імунізовані - 1 004 людини. Протягом доби працювали 28 мобільних бригад, 17 пункти щеплення.

Станом на 24 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 584 464 людини.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії.

До кінця року Україна вже гарантовано повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і майже 240 тис. доз Pfizer (з урахуванням останніх поставок 18 травня).