Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 75 тысяч

КИЕВ. 24 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 75 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,05 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 1,3 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.