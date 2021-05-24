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Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 75 тысяч

Киев • УНН

 • 11872 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 75 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,05 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 1,3 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 75 тысяч

"С начала прививочной кампании привито 978 354 человека, из них получили 1 дозу - 978 352 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 75 787 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 054 139 прививок", - сообщили в Минздраве.

Детали

1325 человек привито против COVID-19 за сутки 23 мая 2021 года. Одну дозу получил 321 человек, полностью иммунизированы - 1004 человека. В течение суток работали 28 мобильных бригад, 17 пунктов прививки.

По состоянию на 24 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 584 464 человека.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

До конца года Украина уже гарантированно должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca / Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и почти 240 тыс. доз Pfizer (с учетом последних поставок 18 мая).

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