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Байден 30 листопада отримає перше президентське зведення від розвідки

Байден 30 листопада отримає перше президентське зведення від розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ, 30 листопада. УНН. Обраний президент США Джо Байден 30 листопада отримає перше щоденне президентське зведення. Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на офіс Байдена, передає УНН.

Подібні зведення, зокрема, містять інформацію про основні загрози національній безпеці в усьому світі.

У канцелярії обраного президента заявили, що після цього Байден зустрінеться з радниками.

Білий дім дозволив Національній розвідці США передавати Байдену щоденне зведення про загрози національній безпеці 24 листопада.

23 листопада Управління служб загального призначення повідомило обраного президента Байдена про те, що він може офіційно приступити до процесу передачі владних повноважень. Емілі Мерфі, яка очолює відомство, письмово підтвердила, що Байден може отримати доступ до ресурсів, в яких йому було раніше відмовлено через судові позови, поданих командою Дональда Трампа для опротестування результатів виборів у низці штатів.

Інавгурація президента США запланована на 20 січня 2021 року.

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